حكم القضاء السويسري على رجل سرق في خلال سبع سنوات أكثر من 10 آلاف ريشة من طيور محفوظة في مجموعات متاحف أوروبية، بالسجن ثلاث سنوات، علماً أن قيمة الأضرار التي ألحقها بالمؤسسات قدرت بحوالي 6 ملايين دولار.



ودانت محكمة في بازل الرجل البالغ من العمر 45 عاماً الذي لم يكشف عن هويته بتهمة السرقة مع ظروف مشددة للعقوبة والتعدي على الملكية لأفعال ارتكبت بين 2005 و2012، بحسب ما أفادت وكالة "إيه تي إس".



وحكم على شريك له بالسجن 15 شهراً مع وقف التنفيذ.



وكان السارق الذي يهوى جمع الجوارح يدعي أنه يريد الاطلاع على المجموعات الخاصة بالطيور في المتاحف لأغراض البحث العلمي، فيسرق ريشاً منها.



وجاء في قرار الاتهام أن "أشياء نادرة جداً وقيّمة لا يمكن تقدير قيمتها العلمية" سرقت من عدة متاحف أوروبية، أبرزها في سويسرا والنمسا وألمانيا لتضاف إلى مجموعته.



وقدر الادعاء قيمة الريش المسروق بحوالي 427 ألف فرنك سويسري (443 ألف دولار)، في حين بلغت الأضرار التي تكبدتها المتاحف الأوروبية 6 ملايين فرنك سويسري (6 ملايين دولار تقريباً).