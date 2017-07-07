أصبح تعلم اللغات أسهل بكثير مما مضى، لاسيما في ظل استحواذ الهواتف الذكية على أغلب أوقات المستخدمين، لذا صُممت تطبيقات نقالة بسيطة تهدف إلى تسهيل عملية تعلم لغة أجنبية جديدة دون الحاجة إلى السفر للخارج أو الذهاب إلى معاهد وتكبد تكاليف باهظة.

لماذا بذل الجهد والمال، طالما يوجد عدد من التطبيقات المتميزة بين يديك تتيح لك تتيح تعلم اللغات أثناء التنقل من مكان لآخر أو خلال الاستمتاع بارتشاف القهوة في وقت الفراغ.

لذا نستعرض فيما يلي أبرز 5 تطبيقات تستحق بجدارة تجربتها لمن يرغب في تعلم لغات جديدة:

1- تطبيق "busuu"

2- تطبيق "Babbel"

3- تطبيق "Duolingo"

4- تطبيق "HelloTalk"

5- تطبيق "Memrise"