انهار اليوم الجمعة، مبنى مؤلف من خمسة طوابق قرب مدينة نابولي الإيطالية، فيما تحاول السلطات العثور عن عالقين محتملين.



وذكرت قناة "سكاي تي جي24" الإيطالية، نقلًا عن فرق الإطفاء أن ستة أو سبعة أشخاص يعتقد أنهم علقوا تحت الأنقاض، بعد انهيار المبنى في بلدة "توري أنوزياتا" التابعة لنابولي (جنوب).



وأضافت أن رجال الإنقاذ يحاولون حتى ساعات الظهر العثور على العالقين بين الأنقاض.



ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى، إلا ان وكالة الأنباء آنسا الإيطالية نقلت عن شهود عيان قولهم إن عربة قطار كانت قد مرّت على سكة قريبة جدًا من المبنى قبل انهياره.