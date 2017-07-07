عثرت الشرطة الإسبانية على جثة غير متحللة لامرأة توفيت قبل سنوات في منزلها من دون أن يلاحظ أحد ذلك، بحسب ما أعلنت السلطات ونقلت الصحافة المحلية.



وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، إنها "عثرت الاثنين في الثالث من يوليو على جثة غير متحللة لامرأة في منزل كانت تستأجره في مدينة كوليريدو" التي يبلغ عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة شمال إسبانيا.



ونقلت الصحف المحلية عن السلطات أن الجثة عثر عليها ممددة في ممر المنزل ولا تحمل أي آثار عنف، في ما يؤشر إلى أنها توفيت وفاة طبيعية.



وجفّ جسمها بشكل طبيعي، وأكد الجيران أن أي رائحة مزعجة لم تنبعث من المكان.



وقال المتحدث إن جيران السيدة أبلغوا الشرطة أنهم لم يروها منذ أربع سنوات، وأن بريدها يتكدّس، وأن سيارتها ما زالت مركونة في المكان نفسه والغبار يغطيها.



وحتى الاثنين، لم يفكّر أحد بالبحث عن هذه السيدة المعروف عنها أنها كانت مصابة باكتئاب منذ وفاة والدتها.