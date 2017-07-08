التقطت كاميرات المراقبة فيديو وثّق لحظة اقتحام لصين لمنزل في ولاية كاليفورنيا إلا أن المالك أطلق عليهما النار وقتلهما.



وبحسب الفيديو، الذي نشره أحد الجيران فقظ ظهر اللصان وهما يدخلان المنزل بعد الساعة 11 مساء من 21 حزيران الجاري.



وبعد لحظات من دخول الرجلين، تظهر ومضات من الضوء داخل المرآب إذ إن مالك المنزل كان يطلق النار عليها، ثمّ قام بمطاردتهما الى الخارج واستمرّ بإطلاق النار.



وعندما وصلت الشرطة الى المكان كان اللصان قد فارقا الحياة.



ويشار الى أنه لم يتم توجيه أي تهمة لصاحب المنزل لأن خطوته هذه جاءت دفاعاً عن النفس.