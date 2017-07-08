حذّر العلماء والأطباء والعاملون في مجال الصحة من مركبين خطيرين موجودين خصوصاً في الجل المضاد للجراثيم وبعض الألعاب ومعجون الأسنان.



وبحسب ما ذكر موقع "bfmtv"، فإنّ هاتين المادتين هما التريكلوسان والتريكلوكربان، واللتان من شأنهما قتل الجراثيم، تستخدمان في أكثر من 2000 منتج للنظافة وللعناية الصحية، وتحديداً الجل المعقم لليدين ومعجون الأسنان والملابس وبعض الألعاب.



أمّا المشاكل التي قد تسبّبها هاتان المادتان فهما بالإضافة إلى الخلل في الغدد الصماء، يعزّزان خطر الإصابة بسرطان الثدي. لهذا السبب، دعى حوالى 200 باحث المجتمع الدولي للحد من إنتاج واستخدام التريكلوسان والتريكلوكربان. وأكّد بيان الباحثين المنشور في المجلة العلمية "Environmental Health Perspectives" أنّ الاستخدام المطول لهاتين المادتين يمكن أن يؤثّر سلباً في نمو الجنين.



وفي فرنسا، أظهرت دراسات عدة أجرتها جمعيات مختلفة كـ"UFC-Que Choisir " وغيرها أنّ نسبة استخدام المنتجات هذه عالية جداً. أمّا في الولايات المتحدة، فقد منع استخدام هاتين المادتين في بعض المنتجات منذ عام 2016.



وكإجراء وقائي، يوصي الباحثون غسل اليدين بدلاً من استخدام هذه المواد.