مع ارتفاع الطلب على الوجهات السياحية في فصل الصيف، تقترح العديد من الأماكن والمنتجعات السياحية أسعارا تنافسية تجعلها في صنف الوجهات التي تقدم خدمات بأسعار منخفضة للغاية.



وبالنسبة للسنة الجارية، أحصت مجلة فوربس 30 وجهة سياحية تقع في مناطق مختلفة من العالم، توفر خدمات بأسعار منخفضة.



وفي ما يلي 10 من أهم الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها دون صرف مالبغ كبيرة:



دالاس (الولايات المتحدة)



عادة ما تكون المواقع السياحية في مدينة دالاس محجوزة عن آخرها، غير أن أسعارها تبقى منخفضة جدا مقارنة مع معدل الخدمات السياحية في الولايات المتحدة.



ويبدأ سعر غرف الفنادق بأقل من 200 دولار في الأماكن التي تتوفر على نشاط سياحي وثقافي مكثف.



جنوب إفريقيا



تتوفر البلاد على بنى تحتية سياحية مهمة، مثل النقل الذي لا يتعدى معدله 20 دولارا يوميا باستخدام وسائل نقل خاصة مثل "أوبر".



أما الفنادق فأصبحت هي الأخرى منخفضة الثمن وفي المتناول. فحجز غرفة في فندق راق لا يتعدى 266 دولار لليلة الواحدة، مقارنة بـ786 دولار بنفس المواصفات في نيويورك.



المغرب



تبدأ أسعار الخدمات المنخفضة نحو المغرب من تذاكر الطائرات انطلاقا من العديد من المدن الأوروبية مثل لشبونة ومدريد وباريس، والتي لا تتجاوز في العادة 100 دولار ذهابا وإيابا.



وبالإضافة إلى أسعار الرحلات، توفر المنتجعات السياحية في المغرب أطباقا متنوعة للأكل بأسعار تتراوح بين 2.5 دولار و15 دولارا لشخصين، وهي في العادة وجبات كاملة بما فيها المقبلات والشاي.



وتتوفر الأماكن السياحية في المغرب أيضا على أماكن لبيع الهدايا بأسعار تنافسية تبدأ من خمسة دولارات، إضافة إلى فنادق راقية بأسعار تبدأ من 80 دولارا لليلة الواحدة.



كوستاريكا



تضمن كوستاريكا لزوارها تنوعا في الأماكن التي يمكنهم الاستمتاع بمناظرها، من خلال الانتشار الكثيف للمتنزهات الطبيعية، التي يمكن الدخول إليها مقابل بضعة دولارات.



وتوفر كوستاريكا لزوارها أيضا حرية التنقل في هذه المتنزهات المفتوحة على الطبيعة، والتي تتوفر على حيوانات برية بعضها نادر.



أما بالنسبة لوسائل النقل، ففي كوستاريكا يمكن للسائح أن يستقل حافلة سياحية بأقل من 10 دولارات لجولة يمكن أن تمتد إلى ثماني ساعات.



البرتغال



مقارنة بدول غرب أوروبا تبقى البرتغال من أرخص الوجهات السياحية لما توفره من خدمات مثل الأطباق الكاملة التي لا يتعدى سعرها خمسة يورو.



وبالنسبة للمتنقلين عبر السيارات، يمكنهم استعمال الشبكة الواسعة من الطرقات السريعة مع إمكانية تفادي دفع مستحقات إضافية.



برشلونة



تصنف برشلونة عادة مع مدن سياحية كبيرة مثل باريس ولندن من حيث الوجهات السياحية الأكثر إقبالا في أوروبا، غير أنها تتميز عنها بكون زيارتها تكلف أقل بكثير.



وتقدم برشلونة لزوارها أطباقا متنوعة بأقل من 15 دولارا، في مطاعم تقع في أماكن رائعة.



وتوفر المدينة أيضا أماكن تمتاز بمناظر متميزة عبر أرجائها وأيضا الكنائس القديمة والمتنزهات.



لاس فيغاس (الولايات المتحدة)



بغض النظر عن الملاهي المنتشرة في المدينة، هناك الكثير من الأشياء المجانية التي يمكن الاستفادة منها أثناء التنزه في لاس فيغاس.



توفر المدينة مثلا عرض الأفلام في الشارع، ويمكن أيضا إيجاد أماكن عديدة لتناول الطعام بأسعار منخفضة، مثل السوشي والأكلات البريطانية.



اليونان



أصبحت اليونان بدورها من أقل الوجهات السياحية تكليفا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، الأمر الذي جعل القائمين على السياحة يخفضون أسعار الخدمات خوفا من الإفلاس.



ففي أثينا مثلا يمكن أن يؤجر الزائر غرفة في فندق راق بأقل من 100 دولار لليلة. وفي خارج المدن يستفيد الزوار من أسعار أقل بكثير.



كيبيك (كندا)



تمنح الوجهات السياحية المختلفة في كيبيك 25 في المئة كتنزيلات على أسعار خدماتها. وتوفر المدينة أماكن للتنزه بالمجان مثل الأحياء القديمة التي تنتشر بها المطاعم الفرنسية المختلفة.



موزنبيق



يمكن للزائر الشعور بأنه مليونيرا يقضي عطلة في موزنبيق، بالنظر إلى الأماكن المتميزة المتواجدة به، مثل شواطئ الرمال البيضاء.

وتعد موزنبيق من البلدان الإفريقية القليلة التي توفر خدمات بأسعار تنافسية، بحسب فوربس.