قادت مسنة سبعينية سيارتها رباعية الدفع بسرعة عبر سور المنزل، لتهبط بها منحدراً إلى مسبح الجيران بأحد منتجعات ولاية كولورادو الأمريكية؛ وذلك بسبب خطأ أثناء قيادة السيارة.



وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع صباح الاثنين الماضي في منتجع تشيني ماونتن بمدينة كولورادو سبرينجز في ولاية كولورادو الأمريكية، عندما قادت سيدة مسنة، في السبعين من عمرها، سيارتها "لينكولن" السوداء بسرعة 60 ميلاً في الساعة، وبدلاً من الضغط على المكابح، ضغطت على دواسة السرعة، فصدمت سيارة أحد الجيران، وصعدت تبة، وعبرت سور المنزل، لتهبط طائرةً في مسبح الجيران.



وحسب صحيفة "كولورادو سبرينجز جازيت" فقد تمكّن شاب يُدعى "كوري يوسو" من القفز في المسبح، وأخرج المرأة من السيارة.

وتم نقل المرأة إلى مستشفى قريب، مصابة بجروح طفيفة.