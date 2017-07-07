ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لاعب برشلونة الأسباني لمكرة القدم ، تبرع بكميات الطعام والشراب المتبقية من حفل زفافه الفخم، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي ، إلى اثنتين من المؤسسات الخيرية في مدينة روساريو الأرجنتينية.



وأوضحت صحيفة "لا كابيتال" اليومية، التي تصدر في روساريو، أن ميسي تبرع بكل المشروبات والأطعمة والوجبات الخفيفة ، التي لم تستهلك في الحفل، إلى بنك الطعام بروساريو ومؤسسة "كونين" والتي تعمل في مختلف أنحاء البلاد لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال.



وكان ميسي قد احتفل بزواجه من صديقته أنتونيلا روكوزو في مدينة روساريو،يوم الجمعة الماضي، بحضور أكثر من 260 ضيفا من جميع أنحاء العالم.



وأوضح مسؤولو بنك الطعام أنه جرى تسلم كميات من الوجبات الغذائية والمشروبات الغازية ، ونظرا لأن البنك لا يقبل المشروبات الكحولية ، سيجرى استبدالها بالمال الذي سيتم رصده لصالح البنك.



وارتبط بنك الطعام في روساريو منذ أعوام عديدة بمؤسسة ميسي الخيرية، التي تمده، على سبيل المثال، بقمصان لعب النجم الأرجنتيني وكذلك الكرات لطرحها في مزادات وتوجيه عائدات بيعها لصالح بنك الطعام.