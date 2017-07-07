أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، مدينة فيينا، على قائمة "التراث العالمي الذي يواجه الخطر" بسبب الأبنية العالية التي أنشئت بشكل يتعارض مع النسيج التاريخي للمدنية.



وقال بيان صادر عن اليونسكو، اليوم الجمعة، إن الأبنية العالية التي أنشئت بالمدينة التاريخية في فيينا، تسببت في هدر القيمة العالمية للمدينة.



وأضاف البيان أن الأبنية الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى نحو 66 متراً، أدت إلى ضياع الخصائص التي تتميز بها مدينة فيينا.



وأشار إلى أن قرار لجنة التراث العالمي في المنظمة، جاء بعد بناء عدد من المباني الشاهقة، في المدينة، منها مراكز تجارية، ومركز للتزلج يصل ارتفاعها إلى 66 متراً.