اقتحم دب منزلا في ولاية كولورادو وقضى فيه ست ساعات بحثا عن طعام فيما كان صاحب المنزل نائما في الطابق العلوي.. لقد كان جائعا.

وظهر الدب الذكر في كاميرا مراقبة لصاحب المنزل وهو يتجول في الغرف ويفتش خزائن المطبخ ويفتح باب البراد بكل يسر بحثا عما يطفئ جوعه.

دخل الدب الذي بلغ وزنه 375 رطلا (170 كيلوغراما)، عبر نافذة تعرضت لأضرار جراء عاصفة ضربت مدينة كولورادو سبرينغز في الآونة الأخيرة، حسب وسائل إعلام محلية.



ووفقا لصاحب المنزل، فإن زائر الليل هذا أكل ما لذ وطاب من الفواكه، فهذا ما كان في براد الرجل الذي لا يأكل اللحوم أو المنتجات الحيوانية. وتبول الدب أيضا عدة مرات في المنزل.

تعقبت السلطات المختصة بعد بزوغ الشمس الدب وقتلته، إذ تعتقد أنه من أصحاب السوابق. فقد شوهد الدب ذاته وهو يأكل مرطبات وحلوى سرقها من منزل الشهر الماضي، وأجبر بعدها بأيام امرأة على قضاء عدة ساعات في سيارتها بينما كان داخل منزلها.