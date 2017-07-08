اكتسب رجل هندي شهرة كبيرة تخطت حدود وطنه لتصل إلى العالمية، لمجرد أنه يبدو مختلفا عن الآخرين.

باسوري لال ياداف الذي يبلغ من العمر 50 عاما، لا يبلغ طوله سوى 73 سنتيمترا، ليكون بذلك واحدا من أقصر الرجال في العالم، وفق وسائل إعلام هندية.

لاحظت عائلة ياداف أن نموه توقف في سن الخامسة، لكن لم يكن بمقدورها أن تفعل له شيئا.

فحالة عائلة ياداف المادية لم تسمح بعرضه على طبيب اختصاصي لتشخيص حالته، فيما يقول طبيب الأسرة إن ياداف كان بإمكانه اكتساب بعض الطول الإضافي لو حصل حينذاك على مساعدة متخصصة.

ومع وفاة والديه، أشرف أقارب له على رعايته. وتقول ساتيا باي إنها تهتم بأخيها وتعتبره كواحد من أطفالها.

ويصفه ابن أخته بأنه “يتعامل دائما بلطف مع الجميع في القرية. هو سعيد. يحبنا كثيرا ونحبه أيضا”.