تضم منصة يوتيوب لمشاركة الفيديو مجموعة ضخمة من فيديوهات الواقع الافتراضي بنطاق رؤية 360 درجة.

إليك 5 قنوات مميزة توفر فيديوهات واقع افتراضي متميزة.

قناة الواقع الافتراضي



قناة الواقع الافتراضي Virtual Reality هي قناة رسمية من يوتيوب مخصصة لمقاطع الواقع الافتراضي، حيث يمكنك من خلالها العثور على أحدث وأفضل مقاطع الفيديو المتوفرة على المنصة بنطاق رؤية 360 درجة.

قناة National Geographic



قناة ناشونال جيوغرافيك National Geographic تعد إحدى القنوات الغنية عن التعريف على منصة يوتيوب، وتضم القناة مجموعة رائعة من الفيديوهات بنطاق رؤية 360 درجة ضمن قناة تشغيل خاصة.

قناة Discovery



إن كنت من محبي الأفلام الوثائقية خصوصاً فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، فأنت تعرف بلا شك قناة ديسكفري Discovery الشهيرة، وتتضمن القناة قائمة تشغيل خاصة بالفيديوهات الافتراضية يزيدها عددها عن 120 فيديو.

قناة BBC News



أما إن كنت ترغب بمشاهدة بعض الأخبار بتقنية الواقع الافتراضي، فقناة بي بي سي توفر لك مجموعة من فيديوهات الواقع الافتراضي الإخبارية من كافة أنحاء العالم وبنطاق رؤية 360 درجة.

قناة NYT



أكثر من 250 فيديو بنطاق رؤية 360 درجة ستكون بانتظارك على قناة صحيفة نيويورك تايمز على موقع يوتيوب.

وتتنوع هذه الفيديوهات ما بين الفيديوهات السياحية والثقافية والرياضية إلى جانب التقارير الإخبارية الخفيفة من كافة أنحاء العالم.

قناة Red Bull



ويُمكن لمحبي المغامرات الرياضية الاستمتاع بمشاهدة بعض الفيديوهات المثيرة التي توفرها قناة Red Bull الشهيرة عبر قائمة تشغيل خاصة تضم أكثر من 20 مقطع فيديو متميز.