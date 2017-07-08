أظهر تسجيل مصور يحبس الأنفاس، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة قيام رجل برازيلي بممارسة القفز المظلي من شرفة شقته باستخدام مظلة اشتراها عبر الإنترنت.

وقد ظهر الرجل وهو يقف على حافة شرفة المنزل في بناء سكني ويتأهب للقيام بقفزة مظلية، بينما وقف شابان يراقبانه من على الشرفة.

وبعد عدة ثوان من الانتظار، قفز الرجل من الشرفة بسرعة كبيرة، حيث شوهد وهو يطفو في الهواء وينزل بسهولة ليحط على الأرض العشبية بنجاح، وسط هتاف مشجعيه.

وقال معلقون على الفيديو، بأن الرجل من المظليين المحترفين ذوي الخبرة، لأنه تمكن من التحكم بمظلته والهبوط بها بنجاح في نهاية المطاف، وفق موقع " يو بي آي" الإلكتروني.