يعاني الكثير من الأشخاص من مخاوف وهواجس عديدة تجاه السفر، وخاصة باستخدام وسائل النقل الحديثة كالطائرة والقطار السريع، التي تنطوي على الكثير من المخاطر المحتلمة.

وقد أورد موقع "ترافيل نوار" الإلكتروني قائمة بخمسة مخاوف حقيقية قد تدفع الكثيرين للامتناع عن السفر، على النحو التالي:

1- التعرض لحوادث قاتلة



يمثل التعرض للحوادث القاتلة أثناء السفر أحد أهم الهواجس التي تقض مضجع المسافرين وتشكل ضغطاً كبيراً عليهم، وتمنع من يعاني من الرهاب منهم من السفر. فأخبار حوادث تحطم الطائرات والقطارات التي نسمع عنها كل يوم قد تشكل حاجزاً نفسياً يدفع الكثيرين للامتناع عن السفر.

2- الخوف من المجهول



إن امتناع الكثيرين عن السفر، قد يعود لسبب خشيتهم من التعامل مع الثقافات الأخرى، أو صعوبة تعلم لغات جديدة، حيث يشكل عائق الثقافة واللغة عاملاً جوهرياً في إقلاع البعض عن السفر إلى بلدان أخرى.

3- التعرض للاختطاف أو السرقة



ينتاب البعض المخاوف من التعرض للاختطاف أو السرقة أثناء سفرهم إلى بلد أجنبي تكثر فيه مثل هذه الحوادث، وخاصة أولئك الذين يسافرون بمفردهم ويجهلون الكثير من الحقائق عن هذا البلد.

4- التقاط الأمراض المعدية



قد ينتشر وباء ما في أحد البلدان، الأمر الذي يدفع محبي السفر لتجنب التوجه إلى هذا البلد خشية التقاط هذا الوباء، الأمر الذي يؤثر سلباً على الحركة السياحية فيه.

5- الحروب



تعاني العديد من البلدان من كوارث الحروب والافتقار إلى الأمن، ما يجعلها وجهة خطيرة للسفر، وهذا يؤثر سلباً على الحركة السياحية فيها، ويمنع عشاق السياحة من ارتيادها خشية على حياتهم.