تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاحات عملها المصور الأخير لأغنية «حاسة بيك» التي تصدرت عنوان ألبومها الجديد والتاسع في مسيرتها الفنية.

وتخطى العمل 10 ملايين مشاهده عبر قناة نانسي الرسمية على موقع يوتيوب العالمي للفيديوهات في فترة لا تتعدى الـ3 أشهر مسجلة به رقما قياسيا جديدا في عالم المشاهدات الإلكترونية. أغنية «حاسة بيك» من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز وتوزيع طارق مدكور، أما الفيديو كليب الخاص بها فحمل توقيع المخرجة ليلى كنعان.

يذكر أن ألبوم نانسي عجرم الجديد يحافظ ومنذ طرحه على صدارة المتاجر الرقمية والأسواق العربية كافة محتلا المرتبة الأولى بمبيعات فاقت كل التوقعات.