بعد يوم واحد من اتهام حبيبها السابق روب كارديشيان لها بخيانته ونشره صورها مع حبيبها الجديد في الفراش على صفحته، لم تبد نجمة تلفزيون الواقع بلاك شاينا منزعجة كثيرا حيث ذهبت في جولة بالسيارة مع حبيبها الجديد.



النجمة البالغة 29 عاما رصدت في سيارتها الرياضية المكشوفة وهي تقودها في شوارع وسط لوس أنجيليس أول من أمس برفقة مصفف الشعر كيلون ديريك الذي أبدع في تلوين شعر شاينا على نسق قوس قزح وشارك لها صورا باللوك الجديد.



وأذهلت بلاك شاينا المارة بلوك رائع حيث ارتدت كروب توب بيضاء وتنور بيضاء مناسبة وجاءت ملتصقة بجسمها فأظهرت تفاصيله المثيرة، وأمسكت بحقيبة يد متلائمة مع خصلات شعرها الملونة بألوان قوس قزح.

واستعرضت شاينا أيضا ساعتها الفاخرة والجميلة وعلقت عليها: «يشبه يومي الذهب الزهري»، وكان الثنائي متوجهين على ما يبدو إلى جلسة تصوير في وسط مدينة لوس أنجيليس وشاركت بلاك شاينا متابعيها بعدة صور وهي تقوم بجولات في سيارتها مع حبيبها إلى جانبها.