توفي صبي صغير جوعًا في بريطانيا، بجانب جثة أمه التي توفيت قبله بأسبوعين دون أن يلاحظ أحد من الجيران أو الأقارب.

ورغم أن الأم توفيت فجأةً بعد أن عانت من الصرع في شقتها في هاكني، توفي الطفل تشادراك بسبب الجوع بعد أسبوعين، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الطفل يعاني من التوحد، ومن ثم لم يكن قادرًا على دق ناقوس الخطر، وتم العثور عليه في النهاية متشبثًا بجسد والدته المتحللة بعد أن أثار أحد أفراد العائلة الإنذار.

وأثارت هذه الحادثة المزعجة تساؤلات خطيرة حول كيف يمكن أن يموت الطفل جوعًا في بريطانيا في عام 2017 دون أن يلاحظ أحد.

وكان الطفل الصغير ووالدته محبوبين، وهو ما تبين من جنازتهما؛ حيث وقف مئات المشيعين لانتظار وصول استير البالغة من العمر 24 عامًا وتشادراك البالغ من العمر 4 أعوام.