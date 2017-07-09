نجح رجل أمريكي في إخفاء خبر وفاة زوجته عن السلطات الأمريكية من خلال وضع جثتها في ثلاجة بالمنزل طوال 8 سنوات، كي يضمن استمرار حصوله على معاش الضمان الاجتماعي الخاص بها.

وتقول وسائل الإعلام الأمريكية إن آلان دان كان يسكن مع زوجته مارجريت في مبنى سكني بمنطقة صن سيتي في كاليفورنيا، حتى ماتت عام 2002، ولكن ما لم تعرفه السلطات أنهما ظلا يعيشان معا حتى بعد موتها.

وبالمخالفة للقانون، الذي يلزم بالإبلاغ عن أي حالة وفاة، تكتم دان الأمر ولم يبلغ الشرطة ولا أية جهة رسمية بوفاة زوجته، وبدلا من أن يدفنها بشكل طبيعي لجأ إلى تجميد جثتها في ثلاجة داخل الشقة.

وأوضحت أنه فعل ذلك كي يتمكن من صرف معاش الضمان الاجتماعي الخاص بها، والذي بلغ إجمالي أكثر من 92 ألف دولار طوال 8 سنوات.

ولم يقم دان بإبلاغ خبر وفاة زوجته لأي أحد، بما في ذلك أفراد الأسرة والجيران والأصدقاء، ولم يعرف أي أحد بوفاتها، وعندما كان الجيران يسألونه عن سبب غيابها وعدم ظهورها، كان يقول إنه اضطر لإيداعها في دار للمسنين.

وقالت إحدى جاراتها السابقات وتدعى مارلين جوردون لصحيفة تامبا باي تايمز: لقد كانت امرأة فاتنة ومثقفة للغاية"، أما جيرانه فوصفوه هو بأنه رجل وحيد لا يحب المشاركة في أي فعاليات أو مناسبات اجتماعية تجرى بالعمارة.

وبحسب قناة "إن بي سي ميامي"، أنه بعد وفاة دان اكتشف بقية أفراد الأسرة جثة مارجريت التي كان يحتفظ بها في الثلاجة؛ حيث أصيبوا بصدمة كبيرة حين تم إبلاغهم بأنهم لن يتمكنوا من وراثة البيت بسبب ما فعله الوالد.

وعندما اكتشفت السلطات الأمريكية أن الأب الراحل حصل على أكثر من 90 ألف دولار عن طريق الخداع عبر الاستيلاء على معاش زوجته المتوفاة، أبلغتهم الشرطة بأن المنزل الذي كان يعيش فيه دان وزوجته سوف تتم مصادرته.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن ورثة دان وافقوا على بيع المنزل في مزاد علني من أجل إعادة الأموال التي استولى عليها بدون وجه حق، وتم البيع بالفعل في مزاد علني، تم اقتطاع مبلغ الحكومة منه، فلم يتبق إلا 15 ألفًا و743 دولارًا تمت مصادرتها أيضا.