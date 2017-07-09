تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لقطات مروعة لحادث غريب على الطريق في مدينة مكسيكية تسبب في سقوط شاحنة من أعلى جسر.

يظهر مقطع الفيديو سائق شاحنة يحاول تجاوز شاحنة أخرى على الطريق، حيث رفض الأخير السماح له بالمرور، ما أدى إلى تصاعد الأمر عندما اقترب من كوبري علوي، حيث يبدو أن حالة من الغضب سيطرت على السائق وبدأ بضرب الشاحنة الأخرى من الخلف بسيارته.

ويمكن رؤية غبار كثيف على الطريق أدى إلى حجب الرؤية عن السائق وأخطأ في تقدير الزاوية، حيث اخترق درابزين سور وسقط من أعلى الكوبري، بدلا من أن ينحرف بعيدا ناحية اليمين.