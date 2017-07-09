تطارد الصحافة العالمية جنيفر كاثرين غيتس ابنة الملياردير بل غيتس، للتأكد من المعلومات التي تتردد عن علاقة عاطفية تجمع الفتاة بشاب مصري.

وكشفت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية أن جنيفر على علاقة بشاب مصري يدعى نايل نصار من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن الشاب، الذي يشاركها الاهتمام برياضة الفروسية واجتياز الحواجز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنة بيل غيتس التي تشارك حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس مهتمة بهذا الشاب الذي يبادلها الاهتمام ويلتقيان بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضي.

وتبلغ جنيفر حوالي 21 عامًا وبحسب "الباريزيان" لاحظ الجميع تواضعها خلال مشاركتها في المسابقة الرياضية، وأضافت أن جنيفر ليست فتاة مدللة رغم أنها أغنى ابنة في العالم.

وأشارت إلى أن والدها رباها على الاعتدال في الإنفاق وعدم التبذير، لحرصه على توعيتها بقيمة وأهمية العمل.