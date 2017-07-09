للمرة الأولى بعد ولادة طفليهما ظهر النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين برفقة توأمهما.



وذكر موقع «تي أم زاد» أنهما سافرا مع مولوديهما إلى العاصمة الإيطالية روما على متن طائرة خاصة. وأشار إلى أن الوالدين أرادا من خلال ذلك الاحتفال بمرور شهر على ولادة طفليهما إيلا وألكسندر.



وقال إن السعادة بدت واضحة على وجهي الزوجين. ولفت إلى أنهما ارتديا ملابس مريحة وبسيطة. فقد اكتفت أمل على غير عادتها بكنزة بيضاء عادية وسروال جينز. وحمل كل من الوالدين طفلاً داخل سرير صغير مغطى بغطاء أبيض أنيق.



يُذكر أن الطفلين ولدا في 6 يونيوالماضي في مستشفى سانت ماري في لندن ولم يظهرا بشكل علني منذ ذلك الوقت.