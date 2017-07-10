تناقلت وسائل إعلام أميركية أقوالاً وجهها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمةالعشرين في ألمانيا ، عقب إجراء مراسم التصوير والمصافحة بينهما أمام صحفيين قبل بدء المحادثات.

ونشرت وسائل إعلام فيديو، يطلب فيه منظمو اللقاء من الصحفيين ترك الغرفة التي جلس فيها الرئيسان، حيث شرع الصحفيون في طرح أسئلتهم على الرئيسين، وحينها انحنى بوتين نحو ترمب وسأله، موجهاً إبهامه صوب الصحفيين: "هل هؤلاء هم من يزعجونك؟"، ليرد ترامب قائلا: "نعم، هؤلاء هم، أنت محق في ذلك".

وناقش ترامب وبوتين في اجتماعهما، الجمعة في هامبورغ، عدة قضايا، أهمها أزمة سوريا، والتحقيقات المثارة حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، حيث أصر الرئيس الروسي على نفي المزاعم المثارة حولها.