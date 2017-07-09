في خطوة مفاجئة ساعد فيها من النجاة بكارثة، تمكن روبوت روسي من إنقاذ طفلة كاد أن يسحقها رف معدني، بعد أن حاولت الصعود أعلى داخل مكتبة بجامعة بيرم البوليتكنيك، في وسط روسيا.

وتحرك الروبوت نحو الرف ليضع ذراعه عليه قبل أن يسقط على الفتاة الصغير، بعد أن تعلقت به محاولة صعوده، بالرغم من عدم برمجته على هذا الأمر .

ويظهر فيديو نشرته صحيفة ” الديلي ميل” البريطانية، محاولة فتاة صعود أحد الروفوف المعدنية دأخل أحد المكتبات بالجامعة، وبجوارها روبوت “التعليم الذاتي”، إلا أن كاد يقع الرف عليها وسحقها ولكن قام روبوت بمد ذراعه نحو الرف ليمنعه من السقوط على الطفلة لينقذها بشكل تلقائي.