رغم تسيد الرجال فى العالم، وغلبة المجتمع الذكورى، فإن هذه القاعدة لا يعترف بها فى إحدى قبائل الصين الكبيرة، وهى قبيلة الموسو، البالغ عدد أفرادها أكثر من 50 ألف شخص، وتعد من أغرب القبائل هناك، فهى تقبع فى منطقة بحيرة لوغو المتواجدة بالجنوب منذ أكثر من ألفى عام، وظلّت عاداتها وتقاليدها مهيمنة منذ ذلك الوقت، أبرزها سيطرة النساء فهن اللاتى يتحكّمن بكل شىء من جوانب الحياة، سواء الجانب السّياسى أو السّيادى أو حتى التشريعى والأخلاقى والعقائدى، أمّا عن دور الرّجال، فلا دور يذكر لهم، حتى إنّهم لا يسمح لهم بأن يسكنوا فى بيوت مع النساء فى إقامة دائمة حتى لو كانوا أزواجاً، وإنما يسمح لهم بزيارة النساء ليلاً فقط، والأكثر غرابة أن لغة هذه القبيلة لا يوجد بها كلمة أب!

وتعد المرأة فى هذه القبيلة، المالكة الوحيدة للعائلة، وحين تموت الأم، تنقل كل ثروتها وممتلكاتها إلى بناتها فقط، بينما لا يوجد أى نصيب من الميراث للأبناء الذكور سواء أكان مالاً أو ملكاً، حتّى ولو رغبت إحدى النّساء بأى من الرجال، فإنّ الأمر يرجع إليها فى النّهاية، فإمّا أن تبقى فى بيتها أو تنتقل معه إلى أمّهاتهم.



وليس للرجال الحق فى حضانة الرّجال للأبناء، فهم يعيشون مع أمّهاتهم، ومهما كانت الظّروف فلا يوجد معنى للرجال فى هذه القبيلة إلا أنّهم وسيلة لإنجاب الأطفال ليس إلا، وتتمتع المرأة بحقوق لا تتمتع بها امرأة أخرى فى العالم، فهى التى من حقها اختيار زوجها وتذهب إليه لتأخذه من بيته بنفسها، وهى التى تحدد كيفية العيش معه، وإذا كرهته أو أرادت إنهاء زواجهما هى التى تبادر بذلك فيتم استبعاد الزوج المرفوض من محيط منطقتها بحيث لا تراه مرة أخرى، فلا تتأذى نفسياً، وتتولى المرأة قيادة كل الأعمال الصعبة فيما يتقلص دور الرجل فى تقديم العون أو المساعدات الطفيفة لها، وذلك مقابل حصوله على طعامه أو مكان لإقامته، والمثير فى الأمر أن عدد الرجال لا يقل عن عدد النساء بتلك القبيلة، رغم ذلك لا يثور الرجال ولا يتظاهرون أبداً للمطالبة بحقوقهم أو حتى المطالبة بمساواتهم بالمرأة إنه حقاً مجتمع تتمناه كل النساء.

عن شبكة «موضوع نت»