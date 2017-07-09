حقق رجل باكستاني مختص بالفنون القتالية رقماً عالمياً قياسياً، عبر تحطيم أكثر من عشرين عبوة شراب بقبضة يده التي كان يحتفظ ببيضة داخلها.

قام محمد رشيد من مدينة كاراتشي الباكستانية، بتحقيق رقم قياسي في تحطيم 29 عبوة معدنية من الشراب خلال 30 ثانية بقبضة يده. ويأمل محمد دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية على هذا الإنجاز الفريد من نوعه.

وقد ظهر محمد رشيد في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، وهو يسحق عبوات الشراب بقبضة يده بقوة، حيث حرص على الحفاظ على سلامة البيضة داخل يده. وبعد أن أنهى محمد رشيد التحدي أخرج البيضة من يده وكسرها على الزجاج، ليثبت بأن البيضة حقيقية.

من الجدير بالذكر، أن محمد رشيد يحمل عدداً من الأرقام القياسية، مثل سحق عدد كبير من عبوات الشراب المعدنية باستخدام كوعه خلال وقت لم يتجاوز 30 ثانية، بالإضافة إلى تحطيم عدد كبير من جوز الهند برأسه خلال دقيقة واحدة، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.