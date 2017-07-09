أظهر تسجيل مصور طريف التقطه سائق في أحد الطرقات الهولندية، رجلاً وهو ينطلق مسرعاً على متن صندوق من الشراب.

ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، الرجل وهو يجلس على صندوق وينطلق به على طريق فرعي في منطقة مليئة بالأشجار والخضرة، بالقرب من منطقة ليمبورغ الهولندية.

وقال السائق الذي صور الحادثة: "يبدو أن الرجل قد ثبت محركاً وعجلات على صندوق الشراب، وانطلق به على الطريق بسرعة كبيرة. لقد كان مشهداً طريفاً للغاية"

وأضاف السائق: "عندما لاحظ أني أصوره، قام سائق الصندوق بالتلويح لي بيده، مع ابتسامة ارتسمت على وجهه"

ولم تعرف هوية سائق الصندوق، ولا كيفية صناعته لهذا الاختراع المميز الذي أدهش به المتابعين. وقد حظي مقطع الفيديو برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على عدد كبير من المشاهدات، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.