كشف مقطع فيديو مؤثر، ظهر الخميس، اللحظات الأخيرة لعروس برازيلية قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في حادث تحطم مروحية كانت تقلها إلى حفل زفافها.

وسقطت الطائرة في غابة قبل أميال قليلة من وصولها إلى موقع الاحتفالية في كنيسة كانت ستشهد مراسم عقد #الزواج، فيما كانت #العروس تعد مفاجأة لعريسها المنتظر بوصولها على متن مروحية.

ووقع الحادث في مدينة #سان_باولو البرازيلية، حيث قضت العروس روزماري سيلفا مع 3 آخرين: الطيار وشقيقها والمصورة المفترضة لحفل الزواج، وكانت حاملا بجنين عمره 6 أشهر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدت العروس الجميلة في المقطع وهي على ظهر المروحية سعيدة ومنفعلة ممسكة بيد شقيقها، وبعد لحظات ظهرت على وجهها علامات التوتر من جراء اهتزازات غير طبيعية، وفجأة تتحطم الطائرة.

ويرصد #الفيديو المؤثر اللحظات الأخيرة للضحايا على متن #الطائرة وصوت صراخهم قبيل الرحيل. ورغم حادث التحطم، استمرت الكاميرا في العمل وتسجيل اللحظات القاسية.

وكان خطيب العروس، أوديرلي داماسينو، 32 عاما، ينتظر عروسه في موقع الاحتفال دون أن يعلم بنبأ الحادث الأليم.

وأطلقت السلطات البرازيلية المقطع المؤثر ضمن التحقيقات التي أجريت في الحادث الأليم. واستغرقت الرحلة المأساوية حوالي 15 دقيقة، وقيل وقتها إن الأحوال الجوية السيئة وراء الكارثة.

ورجح محققون من جراء تحليل الفيديو أن تكون أخطاء الطيار، بيترسون بنهيرو، وراء الكارثة.

وكان حلم العروس منذ طفولتها أن تصل إلى حفل زفافها على متن طائرة.

وأصيب العريس بصدمة هائلة بعد أن علم بالتفاصيل، حيث تأخرت الطائرة في الهبوط بملعب كرة قدم قريب من الكنيسة، وأجرى اتصالاً هاتفياً ليتلقى الخبر الدامي.

وكان هناك 300 من الضيوف في حفل الزفاف، ولكن 6 منهم فقط كانوا يعرفون بمفاجأة وصول العروس على متن طائرة.