صممت شركة باغاني الإيطالية، أول طائرة ركاب ذات سقف"شفاف"، وذلك بالاشتراك مع شركة إيرباص.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، تتميز طائرة "إنفينيتو" بسقف زجاجي شفاف، يتيح لركابها التمتع بمنظر السماء أثناء الطيران. كما أكدت الصحيفة أن سعرها سيفوق 100 مليون دولار.

صممت شركة باغاني الإيطالية، أول طائرة ركاب ذات سقف"شفاف"، وذلك بالاشتراك مع شركة إيرباص.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، تتميز طائرة "إنفينيتو" بسقف زجاجي شفاف، يتيح لركابها التمتع بمنظر السماء أثناء الطيران. كما أكدت الصحيفة أن سعرها سيفوق 100 مليون دولار.

وقال هوراسيو باغاني، مؤسس شركة باغاني، "لطالما حرصنا على مزج مواد لم تستخدم من قبل، مثل كاربون التيتانيوم، في طريقة التصميم لدى شركتنا".

يذكر أن شركة باغاني للسيارات تختص بتصنيع السيارات مرتفعة الثمن ذات الأداء العالي، كما تلتزم بصناعة 45 سيارة سنويا فقط.