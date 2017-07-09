أعلن والد النجمة البربادوسية ريهانا عن امتعاضه من لون بشرة صديقها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد مرور شهرين فقط على بداية قصتهما الرومانسية، فقد عبر الأب عن صدمته من أن جميل “ليس أسمر بما يكفي”.

أما بخصوص ثروة جميل، فقد علق والد ريهانا بقوله “لم أكن أعلم أنه ملياردير. القليل من المال أو الكثير منه لا يمكن أن يجعلك سعيدا، تحتاج إلى شيء ما بين هذا وذاك”.

وأكد رونالد أن الشيء الوحيد المهم هو أن تكون ابنته سعيدة ويرى أن حسن بإمكانه أن يكون الرجل الأنسب لريهانا. فهو لا يتوقف عن تدليلها منذ أن عرفها.

وقال “موقع هوليوود لايف” إنه بينما كانت تبدو قصة حب المطربة العالمية ريهانا والشاب حسن جميل غير قابلة للتصديق، اكتشفنا أنها حقيقية في واقع الأمر، لكن رونالد فينتي والد ريهانا، يعترض على الصديق الجديد لابنته الصغيرة، لأنه بشرته ليست داكنه بما يكفي.