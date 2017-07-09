فوجئ مسؤولو إحدى دور الحضانة بمدينة دارمشتات الألمانية بطفل قادم إليهم أمس، وبحوزته قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: إنه تم إخلاء دار الحضانة عقب الإبلاغ عن القنبلة، ثم تولى خبراء إزالة المفرقعات إخراجها من هناك.

وبحسب بيانات الشرطة، عثر الطفل على القنبلة خلال تجوله في منطقة غابات، وجلبها إلى الحضانة.

ووفق "الألمانية" لاحظت المربيات الجسم الغريب الذي وضعه الطفل على أحد الأرفف، وأبلغن الشرطة.

وغادر الموظفون دار الحضانة مع الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن خبراء المفرقعات نقبوا في منطقة الغابات التي عثر فيها الطفل على القنبلة عن قنابل أخرى محتملة، إلا أنهم لم يجدوا شيئاً.