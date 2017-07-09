تعرضت إحدى مدونات الفيديو للتسمم في بث حي على يوتيوب، أثناء عرضها لإحدى النباتات، بعد أن تناولت نوعا من أنواع الصبار، معتقدة بأنها نبتة الألوي فيرا، بحسب موقع الإنديبندنت.



الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، والمعروفة على الإنترنت باسم "تشانغ" ظهرت في بث مباشر، تحمل أوراقا خضراء داكنة كبيرة، مماثلة لنبات الألوي فيرا.



وتناولت تشانغ قضمة كبيرة من إحدى الأوراق، لكن سرعان ما تبين أن هناك مشكلة ما، حين تحدثت عن إحساسها بمرار شديد بطعم الأوراق.



ووفقا لموقع إنديبندنت، تناولت تشانغ نبات "أغاف أميريكانا"، وهو نبات سام يحتوي على مهيجات معروفة.



وأصيبت المدونة بطفح جلدي وبثور، وقامت بغسل معدتها للتخلص من آثار السموم التي أصيبت بها.