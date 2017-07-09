اكتسبت خنفساء صغيرة، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان بعد أن ظهرت في العديد من الصور، وهي ترسم لوحة فنية من الخطوط المتعرجة باستخدام قلم ملون.



وقد ظهرت الخنفساء "سبايك" في إحدى الصور التي نشرت على موقع تويتر الإلكتروني من قبل المستخدمة ماندي، وهي تمسك بقلم ملون بين ملقاطيها، وترسم العديد من الخطوط المتعرجة.



وأعيد نشر الصور على تويتر أكثر من 65000 مرة، وتلقت ما يقارب 170000 إعجاباً، وعلق الكثير من المتابعين على هذه الصور الفريدة من نوعها، حيث قال أحد المتابعين: "ما رأيكم في هذه اللوحة الفنية، الرجاء الاكتفاء بالنقد البناء فقط".



كما شاركت ماندي صوراً للخنفساء سبايك، برفقة ثلاث خنافس أخرى تدعى سالي، جوليوس، وكليو.



وقالت ماندي إن الخنفساء سبايك تبلغ من العمر 6 أشهر، وتحب تناول الموز. وأضافت بأن الخنافس هي من أفضل الحشرات الأليفة التي يمكن أن يربيها المرء، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.