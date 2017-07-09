عادة ما تمر المرأة بمرحلة عصيبة وحساسة أثناء فترة حملها، الأمر الذي يلقي على عاتق الزوج العديد من المسؤوليات كالعناية بها وبجنينها بشكل مستمر، وتخفيف الضغط النفسي الناجم عن الحمل لديها.



ولأن المرأة تعاني من حساسية نفسية مفرطة في هذه المرحلة، لا بد للرجل من أن يمتنع عن توجيه بعض العبارات السلبية لها، لكي لا يؤذي مشاعرها، ويضمن سلامتها وسلامة الجنين. فيما يلي 5 عبارات يجب أن يمتنع الرجل عن قولها لزوجته أثناء فترة الحمل، بحسب موقع "بريغنانت" الإلكتروني:



1- لقد كسبت وزناً إضافياً



تتسم المرأة بحساسية مفرطة تجاه زيادة الوزن، لذا من الطبيعي أن يراعي الزوج هذه النقطة أثناء فترة الحمل، وأن لا ينعتها بالبدينة أو يذكرها بحجم بطنها على الدوام حتى ولو على سبيل المزاح.



2- لقد أصبحت كسولة بعد الحمل



من الضروري أن يمتنع الزوج عن توجيه الملاحظات السلبية لزوجته، وخاصة وصفها بالكسولة. فمن الطبيعي أن تتراجع رشاقة المرأة وتخف حركتها أثناء فترة الحمل، وعوضاً عن نعتها بالكسولة، يجب على الزوج أن يعمد إلى مد يد العون لزوجته الحامل ويخفف عليها من أعباء الأعمال المنزلية.



3- اهتمي بمظهرك أكثر



قد تهمل المرأة مظهرها طوال فترة حملها، ما يدفع زوجها إلى مطالبتها بالاهتمام بمظهرها بشكل أكبر، وهذا قد يشكل لديها شعوراً بأنها لم تعد جذابة في نظر زوجها. لذا لا بد من أن يمتنع الزوج عن توجيه هذه الملاحظة لزوجته ويحاول إيصال فكرته لها بطريقة غير مباشرة.



4- سأشتري لك ما تشتهين غداً



عادة ما تعاني المرأة في بداية فترة حملها من الوحم، وتبدأ بطلب أشياء عديدة تشتهيها، لذا عندما تطلب منك زوجتك طعاماً أو فاكهة تشتهيها، عليك أن تلبي طلبها على الفور.



5- المنزل تعمه الفوضى



قد لا تتمكن المرأة من القيام بواجباتها المنزلية على أتم وجه أثناء فترة حملها، لذا تجنب أن توجه لها انتقاداً بهذا الخصوص، وحاول أن تساعدها في ترتيب المنزل وغسل الصحون والطهو إن أمكن.