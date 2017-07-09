أعلنت شركة غوغل اليوم الخميس عن تحديث جديد طال خدمتها للخرائط "غوغل مابس Google Maps"، حيث يتيح التحديث طريقة جديدة تسهل على الأشخاص بشكل كبير إضافة معلومات إلى خدمتها حول دعم المواقع والأماكن الجغرافية لخدمات تسهيل الوصول، في خطوة من شأنها أن توفر كمية معلومات أكبر بكثير للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتتجه الشركة حالياً إلى تسهيل إمكانية الإبلاغ ضمن خرائط غوغل عما إذا كانت الأنشطة التجارية تدعم وجود أماكن للكراسي المتحركة أم لا، حيث لا يفكر الكثير من الناس حول ما إذا كان المبنى يحتوي عند مدخله على مقاعد مناسبة للكراسي المتحركة، وتوفر هذه المعرفة فرقاً كبيراً بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء محاولة تنقلهم.



وعملت الشركة في شهر ديسمبر(كانون الأول) 2016 ولأول مرة على إضافة معلومات حول دعم المواقع والأماكن لخدمات تسهيل الوصول في خدمتها للخرائط، وطلبت من المرشدين المحليين أو مستخدمي غوغل المتحمسين للشركة بالإجابة على أسئلة حول الأماكن التي يزورونها.



ونشرت شركة البحث الواقع مقرها في ولاية كاليفورنيا إحصائية حول تقدمها حتى الآن في هذا المجال، حيث أوضحت وجود معلومات تسهيل الوصول لما يقرب من 7 ملايين مكان حول العالم ضمن خدمة خرائطها، وقاد جهود إضافة المعلومات الخاصة بإمكانية الوصول مجموعة من موظفي الشركة عبر استعمال 20% من وقتهم، وهو جزء من يومهم الذي يقضونه في مشاريع خاصة خارج نطاق عملهم الأساسي.



وتتيح غوغل للمستخدمين حالياً، وبالاستفادة من حشد المصادر، عرض المواقع التي تفتقد إلى معلومات إمكانية الوصول في مناطقهم وحثهم إلى إضافة تلك المعلومات بشكل مباشر عبر بطاقات بيانات النشاط التجاري، وتظهر تلك المعلومات ضمن الخرائط وضمن بطاقات نتائج البحث.



وأوضحت الشركة في تدوينة نشرتها تحت عنوان بناء خرائط للجميع "تمكنا بمساعدة المستخدمين من إضافة معلومات إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 7 ملايين مكان حول العالم، ويمكنك مساعدتنا من خلال مشاركة ما تعرفه من معلومات حول الأماكن المحلية لنساعد باقي الأشخاص في أي مكان لاكتشاف ومعرفة الأماكن التي تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة".



وتظهر بطاقات تسمح للمستخدمين بالإجابة فيما إذا كانت الأماكن والمواقع تدعم ميزات تسهيل الوصول مثل أماكن للكراسي المتحركة ودعم المصاعد لمثل تلك الكراسي ومداخل ومواقف سيارات وكل ما يخص الكراسي المتحركة، وأنشأت الشركة دليل للإجابة على هذه الميزات بشكل أفضل.