عاد زوجان هولنديان إلى منزلهما بعد شهر العسل، ليكتشفا أن أصدقاءهما حولا منزلهما إلى حديقة للحيوانات.



ولدى عودة كل من رينيه ومارسيل فان دي ويركين من مدينة نيديرهيمرت الهولندية، وجدا مجموعة من الأرانب والدجاج تتجول في المنزل، بالإضافة إلى أكثر من 15 بالة من القش تم توزيعها في المنزل، في حين كانت سمكة ذهبية تسبح في الحمّام، بحسب صحيفة ديلي ميل.



وعلى الرغم من الفوضى العارمة التي كانت تسيطر على المنزل، إلا أن الزوجين وجدا هذه الدعابة مضحكة، حيث قالا: "عندما تقوم بتنفيذ مثل هذه الدعابات، يجب أن تتوقع أن تكون ضحية إحداها في يوم من الأيام".



وأضافا: "بالطبع شعرنا بالصدمة عندما وصلنا إلى المنزل، وكان من المستحيل النوم فيه على هذا الشكل، ولكن في اليوم التالي، حضر جميع الأصدقاء، وقدموا لنا المساعدة في التنظيف".



وسرعان ما انتشرت صور المنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثيرون أن هذه ربما تكون أسوأ هدية زواج على الإطلاق يمكن أن يحصل عليها عروسان، وخاصة بعد العودة من شهر العسل للاستقرار في المنزل.