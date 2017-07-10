نفى الرئيس البولندي أندجي دودا أن تكون زوجته أغاثا كورنهاوسر، قد تجاهلت مصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد انتشار فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض ترامب لموقف محرج خلال زيارته إلى وارسو لحظة مد يده لمصافحة سيدة بولندا الأولى، التي اختارت مصافحة نظيرتها الأميركية ميلانيا ترامب، أولا قبل أن تعود لمصافحة الرئيس.

وبعد “الضجة” التي سببها الفيديو الطريف، كتب دودا في حسابه على موقع “تويتر”: “بخلاف بعض التقارير المفاجئة، فإن زوجتي صافحت بالفعل السيدة والسيد ترامب بعد زيارة ناجحة”.

وتابع الرئيس البولندي في تغريدته: “دعونا نكافح الأخبار الكاذبة”.

وفور حدوث الواقعة بدت على وجه ترامب علامات الامتعاض والتعجب بعدما عادت يده فارغة في المرة الأولى، ثم ارتسمت عليه ابتسامة باهتة عندما صافحته زوجة الرئيس البولندي.