تحول آخر قطار للبخار في رومانيا إلى مزار سياحي، حيث ينقل الزائرين على طول مساره البالغ سبعة كيلومترات وسط المناطق الجبلية بين مدينتي كريشيور وبراد بمقاطعة هونيدوارا بوسط رومانيا.



وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن القطار الخاص "موكانيتسا" وهو مزار سياحي في المقاطعة الكائنة بمنطقة ترانسيلفانيا قلب رومانيا التاريخي، يسع 130 مقعدا ويعمل مرتين أسبوعيا حتى الثامن من سبتمبر القادم.



وإلى جانب الجولة بالقطار، فإنه يمكن للسياح زيارة ورشة عمل القاطرات في "كريشيور" والمتحف الذهبي في براد فضلا عن زيارة السوق في نفس المدينة والواقع بمحاذاة خط القطار مباشرة وذلك بالنسبة للرحلة الخاصة بيوم الخميس.



وذكرت جمعية الحفاظ على المسارات الضيقة، أن سعر التذكرة ذهابا وإيابا 20 ليو حوالي 4.4 يورو بالنسبة للبالغين و10 ليو حوالي 2.2 يورو للأطفال.



وموكانيتسا هو خط سكة حديد ضيق يمر عبر مناطق جبلية في عدة مدن وأقاليم من أهمها ماراموريش وترانسيلفانيا وبوكوفينا.



وقد أنشئ في الأساس لخدمات الركاب والبضائع وقد بنىت أجزاء منه في حقبة الإمبراطورية النمساوية المجرية قبل عام 1920 ، ولكنه سقط في حالة من الإهمال على مدى سنوات، ويتم إصلاح بعض الخطوط حاليا لغرض السياحة.