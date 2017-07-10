نجا رجل محاصر في حريق مبنى في السلفادور بأعجوبة بعد القفز من طابق علوي.

بحسب موقع ميرور، أدى الحريق المروع الذي وقع في وزارة المالية في العاصمة سان سلفادور إلى مقتل شخص واحد جراء استنشاق الدخان وإصابة 23 آخرين.

ونشب الحريق في أربعة طوابق من المبنى الحكومي بسبب عطل في تكييف الهواء، وتم إجلاء 50 شخصا على الأقل.

وأظهر مقطع فيديو رجلا يتشبث بالمبنى من الخارج هربا من النيران قبل أن يقفز، ويتسبب في ذعر المارة وصراخهم.

لكن السلطات كشفت أن الرجل نجا من الحادث باصابات خطيرة، كما أفادت التقارير بأن شخصين آخرين قفزوا من المبنى ونجوا من الحادث، فيما توفيت امرأة تبلغ من العمر 57 عاما نتيجة استنشاق الدخان.

وأشارت إلى أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بعد ساعة و20 دقيقة.