قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت الممثل شيا لابوف في ولاية جورجيا الأمريكية؛ بتهم السلوك غير المنضبط، بعد طلب سيجارة من شرطي وهو تحت تأثير الخمر في الطريق العام، في ساعة مبكرة من صباح السبت في وسط مدينة سافانا.

وحسب وكالة أنباء "رويترز" قالت شرطة سافانا في بيان: إن "لابوف" كان في حي سيتي ماركت قبل الفجر عندما اقترب من أحد المارة ورجل شرطة طالباً سيجارة.

وأضاف البيان: "عندما لم يحصل لابوف على سيجارة ثار، وبدأ في السباب، واستخدام لغة سوقية على مرأى ومسمع من نساء وأطفال".

وقالت الشرطة إنه تعامل بشكل عدواني مع الشرطي عندما طلب منه مغادرة المكان، وعندما حاول الشرطي القبض عليه جرى "لابوف" إلى داخل بهو أحد الفنادق.

وأضافت السلطات أنها اعتقلت "لابوف" في نهاية الأمر، ووجّهت له تهمة السلوك غير المنضبط والثمالة في طريق عام، ثم أودعته في سجن مقاطعة تشاتام.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة تشاتام إنه أُفرج عنه بعد ذلك بساعات.

ولم تردّ متحدثة باسم "لابوف" (31 عاماً) على اتصال هاتفي أو رسالة عبر البريد الإلكتروني للحصول على تعليق.

واعتقل "لابوف" في يناير الماضي بعد مشاجرة خارج متحف بنيويورك خلال احتجاج ضد الرئيس دونالد ترامب.

واعتقل أيضاً "لابوف" في 2014 بعد تعطيله مسرحية (كباريه) الموسيقية في برودواي بنيويورك، مما أدى إلى إقراره بأنه مذنب بارتكاب سلوك غير منضبط، كما تلقى علاجاً من الإدمان.