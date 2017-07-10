اتهم مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" مسافراً على متن رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" يوم الجمعة، بإثارة شجار بعد الإقلاع مع الطاقم وركاب حاولوا منعه من فتح باب خروج من الطائرة المتجهة من مدينة سياتل في الولايات المتحدة إلى الصين، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، ألقت الشرطة القبض على جوزيف دانيال هوديك (23 عاماً)، وهو من تامبا في ولاية فلوريدا، أول من أمس عندما عادت الطائرة أدراجها إلى مطار تاكوما الدولي في سياتل وهبطت بعد ساعتين من الإقلاع.

وعادت الطائرة أدراجها، وكان على متنها 221 شخصاً؛ بسبب شجار نشب على متنها.

وذكر "إف بي آي" التفاصيل في بيان مكتوب قدّمه أمس في إطار شكوى جنائية ضد هوديك، والذي كان من ركاب الدرجة الأولى.

وقال المكتب: إن الحادث بدأ عندما اتجه هوديك فجأة إلى مخرج موجود في مقدمة الطائرة وجذب اليد محاولاً فتحه؛ مما دفع أفراد الطاقم والركاب للتصدي له ومنعه.

وأضاف أن الطاقم والركاب تمكنوا في نهاية الأمر من السيطرة عليه وتقييده؛ لكنه كان قد نجح في رفع مقبض الباب بعض الشيء.

ومَثُل هوديك أمام محكمة في سياتل أمس؛ حيث وُجّه إليه الاتهام بعرقلة عمل طاقم طائرة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى 20 عاماً.



وقالت الناطقة باسم مكتب المدعي الأمريكي في سياتل إميلي لانغلي: إنه أمر ببقائه قيد الاحتجاز من دون كفالة حتى موعد جلسة نظر احتجازه الخميس المقبل.