رصدت كاميرات المراقبة داخل مركز تجاري في مدينة جيانغسو الصينية، لقطات مروعة لمشاجرة عنيفة بين رجل وامرأة على طريقة المصارعة الحرة.

ذكرت التقارير المحلية أن المشاجرة بدأت عندما تقاتلت طفلتين صغيرتين على لعبة داخل الملاهي، وبدلا من وقف القتال وتعليم الأطفال درسا عن أهمية المشاركة، قام والد إحدى الطفلتين بحمل الطفلة الأخرى ورميها جانبا، ما أدى إلى غصب والدتها ودخلت في مشاجرة معه.

وأظهرت اللقطات الأم وهي تحاول توجيه ضربات إلى الأب إلا أنه رد بحركة "Body Slam" -التي تعد من الحركات الأقوى في المصارعة الحرة- وطرحها أرضا.