فاجأت نجمة هوليوود الشهيرة جينيفر جارنر عشاقها ومحبيها بهدوء رد فعلها بعد كشف عدد من المواقع الفنية عن وجود قصة حب تجمع النجم العالمي بن أفليك بـ«ليندسي شوكوس»، وهي منتجة برنامج «Saturday Night Live».

فكشفت أحد المصادر المقربة من جينيفر جارنر أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر 45 عاما متوافقة تماما مع خبر ارتباط زوجها السابق بن افليك، وبالرغم من معرفتها بارتباطه بـ«ليندسي شوكوس» إلا أنها احتفلت معه بيوم «4 يوليو» وهو عيد الاستقلال الأميركي. وعلقت جارنر لجمهورها قائلة: لقد انفصلنا منذ سنتين.. وهو حر الآن.. يعش حياته مثلما يروق له.