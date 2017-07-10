مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من غوغل، ورواج التطبيقات الغنية بالخصائص والميزات، وازدياد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على الهواتف الذكية لتخزين وتبادل جميع أنواع المعلومات الشخصية والتجارية، باتت أعداد مجرمي الإنترنت الذين تجذبهم مثل هذه الممارسات والراغبين في سرقة هذه المعلومات في ازدياد ملحوظ.

واكتشف حديثا خبراء شركة «بالو ألتو نتوركس» برمجية خبيثة متقدمة تعمل على نظام التشغيل أندرويد، أطلقوا عليها اسم «سباي ديلر»، تقوم بتسريب البيانات الخاصة من أكثر من 40 تطبيقا، وتسرق الرسائل المهمة والحساسة من تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتصالات، وذلك عن طريق إساءة استخدام ميزة خدمة الوصول في نظام التشغيل أندرويد.

وأوضحت الشركة الأميركية المتخصصة في الأمن السيبراني أن برمجية SpyDealer الخبيثة تستعين بمسارات أحد التطبيقات التجارية الرئيسية، وذلك بهدف الحصول على صلاحيات رئيسية تتيح لها سرقة البيانات في وقت لاحق.

وأضافت «بالو ألتو نتوركس» أن البرمجية الخبيثة SpyDealer تمتلك العديد من القدرات، بما فيها إمكانية تسريب البيانات الخاصة من أكثر من 40 تطبيقا شهيرا، بما فيها وي شات، وفيسبوك، وواتساب، وسكايب، ولاين، وفايبر، وكيو كيو، وتانغو، وتيليغرام، وسيناويبو، وتينسنت ويبو، ومتصفح أندرويد الأساسي، ومتصفح فايرفوكس، ومتصفح أوبنغ، وكيوكيو ميل، ونيت إيس ميل، وتاوباو، وبايدو نيت ديسك.