قرر جورج جيدينوف الاحتفال بعيد ميلاده المئة بممارسة رياضة يهواها منذ أن كان في العقد الرابع من العمر، وهي التزلج على الجليد، كاشفا عن السر وراء لياقته التي تسمح له بممارسة الرياضة في هذا السن.

وتمكن جيدينوف من التزحلق على الجليد في منتجع سنوبيرد في ولاية يوتا يوم الأربعاء الماضي، ثم احتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه وأولاده وأحفاده الذين رافقوه وقدموا له كعكعة ولوحة مكتوب عليها "العمر ما هو إلا رقم".

وألقى جيدينوف كلمة أمام الحاضرين قال فيها إن العمر لا يجب أن يقف عائقا أمام الإنسان، وإن العقبات يمكن أن تصبح بمثابة فرص.

واعتبر الرجل الذي يمارس رياضة التزحلق على الجليد منذ أن بلغ الـ43 من العمر، أن "العمر قصير حتى لو كان مئة عام".

أما عن السر وراء لياقته فقال إنه منذ 30 عاما يحرص على ممارسة التمارين الرياضية لفترة تتراوح بين 15 دقيقة إلى ساعة قبل الإفطار يوميا، كما يتبع نظاما غذائيا صحيا.