قال منظمو احدى الفعاليات، إن بهلوانا لقي حتفه بعدما سقط أثناء مهرجان لموسيقى الروك في مدريد مساء الجمعة.

وأعرب منظمو مهرجان "ماد كوول" عن تعازيهم لأسرة البهلوان في بيان صادر اليوم السبت، قائلين إنهم "يأسفون للحادث الرهيب".

وأظهر التلفزيون الوطني الإسباني صورا لما يبدو أنه بهلوان يسقط من صندوق معلق على ارتفاع عدة أمتار في الهواء.

وقال المنظمون إنهم قرروا عدم إلغاء العرض الذي تقدمه فرقة الروك الأمريكية "غرين داي" في أعقاب الحادث وذلك "لأسباب أمنية" .

وكتبت فرقة غرين داي في وقت لاحق على موقع تويتر "ترجلنا فقط من على المسرح في مهرجان ماد كوول بسبب الأخبار المزعجة. لقد فقد فنان شجاع اسمه بيدرو حياته الليلة في حادث مأساوي".