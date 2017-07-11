قالت وسائل إعلام فرنسية إن الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، لم يخرق البروتكول خلال التقاط الصورة الجماعية للقادة في قمة العشرين، التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأشارت هذه الوسائل، الاثنين، إلى اختراق ماكرون من أقصى يمين الصف الثالث إلى أقص يسار الصف الأول، ليقف قرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” إن وفقا للفيديو الذي نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، فإن ماكرون اتبع القواعد الدبلوماسية الصارمة، في مثل هكذا مناسبات.

وكانت وسائل إعلام بريطانية انتقدت تصرف ماكرون في القمة التي اختتمت السبت، على اعتبار أنه تخطى الكثير من القادة وسبب إرباكا لهم بسبب دفع بعضهم ولو بلطف، بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن البرتوكول يقتضي بأن الصف الثالث يكون لمسؤولي المنظمات الدولية، والصف الثاني يكون لرؤساء الحكومات والصف الأول للرؤساء.

وأضافت أن البرتوكول يقتضي أيضا بأن يقف القادة المنتخبون حديثا على أقصى اليمين، وهذا ما يفسر وقوف ترامب وماكون في هذا المكان، فيما يخصص وسط الخط للقادة الذين أمضوا وقتا طويلا في المنصب.