أظهر تسجيل مصور لفتة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه أحد حراس طائرته الخاصة، بينما كان يهم بالصعود إليها في قاعدة “أندروز” في ولاية ميريلاند، السبت الماضي.

فقد انحنى الرئيس الأميركي على قبعة أحد جنود البحرية التي تطايرت بسبب شدة الرياح، والتقطها وحاول تثبيتها على رأس الجندي، إلا أنها طارت مرة أخرى، من الريح المنبعث من مروحيات الطائرة.

ولحق ترامب بالقبعة بعد أن طارت في محاولة لإعادتها على رأس الجندي الذي بقي واقفا دون حراك، إلا أن ضابطا كان يرافق الرئيس التقطها، قبل أن يصعد الرئيس الأميركي إلى الطائرة أخيرا.

ووقعت الحادثة خلال رحلة عودة الرئيس الأميركي من قمة العشرين، التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية.