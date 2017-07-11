أكد خبير قانوني أن قيام بعض الأشخاص بتقليد أصوات الفتيات بهدف الإيقاع بالآخرين يندرج تحت جرائم المعلوماتية في السعودية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة عام وغرامة مالية قد تصل أيضًا إلى نصف مليون ريال سعودي.

ونقل موقع “سبق” الإخباري عن المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي قوله: “المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على عقوبة السجن لمدة عام مع فرض غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال لكل من أساء استخدام الهاتف المتنقل المزود بالكاميرا أو ما في حكمها وأيضًا التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم”.

وأضاف: “كما نصت المادة السادسة من النظام بعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات أو غرامة 3 ملايين ريال لمن ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة كأن يقوم شخص بتصوير ونشر مقطع او اختراق الخصوصية والتشهير”.

وشدد الخبير القانوني أنَّ “الخرفنة” تعد انتهاكًا اخلاقيًا وجريمة يحاسب عليها القانون لافتًا إلى أن الكثير لايلجؤون إلى التقاضي.

وتنتشر ظاهرة تقليد أصوات الفتيات في السعودية بما يعرف بفخ “الخرفنة”، ويسعى المقلدون من خلال فخهم إلى استغلال المجنى عليهم ماديًا أو ابتزازهم أو التشهير بهم، وقد يقتصر الفخ على مجرد إحداث نوع من السخرية ممن وقع في فخهم.

وعادة يلجأ ناصبوا “فخ الخرفنة” إلى مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية لانتقاء ضحاياهم.