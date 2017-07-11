تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، صورًا للأسرة الأكثر عزلة في العالم، حيث تظهر الصور كيف هربت الأسرة من العالم الحديث لتعيش في الثلج بالقرب من مدينة ألاسكا.

تعتبر عائلة الأتشليس واحدة من الأسر الأكثر عزلة في العالم الغربي، ومع ذلك فإنهم يصرون على أنهم سعداء بطريقة كبيرة، وينغمسون بشغفهم بالاكتفاء الذاتي الشديد والحفاظ على الشركة الخاصة بهم.

وتعيش الأسرة مع الدببة الرمادية، وحزم الذئاب، وفي الصيف يغمرها البعوض الأسود الكثيف الذي يمكن أن يدمر من هم على قيد الحياة أكثر من أي حيوان مفترس.

واشترى ديفيد ورومي اتشلي في عام 1999، كوخًا من صياد في وسط ألاسكا، وبعد 18 عامًا لا يزالون هناك، والآن معهما ابن يبلغ من العمر 13 عامًا، اسمه سكاي، حيث نشأ في مكان لا يعرف فيه سوى والديه وكلبهم والحيوانات الأليفة.

وتنخفض درجة الحرارة في مكان عيش الأسرة إلى -65 c في فصل الشتاء، وبصرف النظر عن عطلة شهرية كل عام لزيارة العائلة في ولاية الأباما مرتين في رحلة سنوية، فإنهم لا يرون أي شخص آخر.

ونشأ أتشلي 52 عامًا في ولاية مينيسوتا، وحصل على درجة في النظرية الحكومية وعمل كخبير في الكمبيوتر.